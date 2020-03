1 Toter und 2 Verletzte bei Frontalcrash auf S 4

Zusammen mit seiner 19-jährigen Beifahrerin war ein 20-Jähriger auf der S 4 in Richtung Mattersburg unterwegs. Auf Höhe der ehemaligen Raststation Pöttsching kam ihm plötzlich mit hoher Geschwindigkeit ein anderer Wagen entgegen - Frontalcrash! Sowohl der Unfalllenker (50) als auch die beiden jungen Opfer wurden in den völlig zertrümmerten Wracks eingeklemmt. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. „Die Wehren Bad Sauerbrunn, Neudörfl und Mattersburg rückten mit acht Fahrzeugen und 40 Kameraden aus“, so Martin Gold, Kommandant der Feuerwehr Bad Sauerbrunn zur „Krone“. Vor Ort bot sich den Helfern ein regelrechtes Schlachtfeld. Die Fahrbahn war mit Trümmerteilen übersät. „Wir mussten die Eingeklemmten mit schwerem Bergegerät befreien“, schildert der erfahrene Floriani weiter. Obwohl zwischenzeitlich auch Rettung sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 3 aus Wiener Neustadt (NÖ) an der Unglücksstelle eingetroffen waren, kam für den 50-Jährigen jede Hilfe zu spät.