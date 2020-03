China ordnet Ausweisung von US-Journalisten an

„Vergleich hinkt“

US-Außenminister Mike Pompeo kritisierte am Dienstag die Reaktion Chinas. „Ich hoffe, sie werden das überdenken“, sagte er. Der Vergleich zu den Maßnahmen der USA hinke, beklagte er, denn in den USA sei die Pressefreiheit in keiner Weise eingeschränkt. In China hingegen verweigere man der Welt Zugang zu dem, was im Land wirklich vor sich gehe. Dabei wäre Transparenz für die Menschen in China in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.