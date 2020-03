Ian Fisher: Im kompositorischen Kirschgarten

Hymnische Kritiken, begeistertes Publikum, famose Darsteller - Anton Tschechows „Der Kirschgarten“ sorgte im Theater in der Josefstadt von Anfang Dezember 2019 bis zum Zwangsende wegen der Corona-Pandemie für überschwänglichen Jubel in allen Bereichen. Ein kleiner Teil des Cast ist der US/österreichische Musiker Ian Fisher, der mit „Cherry Orchard“ den passenden Soundtrack für das Stück verfasste. „Mit der musikalischen Direktorin Amélie Niermeyer habe ich schon am Münchner Residenztheater für das Shakespeare-Stück ,Was ihr wollt‘ zusammengearbeitet“, erzählt der Musiker im Gespräch mit der „Krone“, „sie wollte mich für eine Rolle haben und so kam ich an das Theater. Da ich kein Schauspieler bin, war das mein zweites Stück überhaupt. Das Team war aber so großartig, dass es von Anfang an Riesenspaß gemacht hat.“