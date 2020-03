PS5: Sony kündigt „tiefen Einblick“ an

Lange hat sich Sony mit technischen Details zu seiner für das Jahresende angekündigten PlayStation 5 zurückgehalten - und sich damit den Zorn der Fans zugezogen. Am Dienstag zeigte der japanische Elektronikkonzern Erbarmen mit ihnen und kündigte via Twitter für Mittwoch einen „tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PS5“ an.