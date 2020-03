Eine Kiste voll Vitamine gegen übervolles Lager

„Mit so einem Ansturm hätten wir nicht gerechnet“, erzählt Juniorchef Tobias Schwaighofer der „Krone“. Als der Obst- und Gemüsehändler plötzlich keine Abnehmer mehr für seine Lebensmittel hatte, startete er einen Lagerabverkauf. Zuerst ging die Nachricht an Freunde und Bekannte, dann verbreitete sie sich über die sozialen Netzwerke. Sogar eine Salzburger Bloggerin verbreitete die Botschaft: Für 20 Euro gibt es im Lager von Obst und Gemüse Schwaighofer eine Kiste voll Vitamine. Wurzelgemüse, Kartoffeln, Tomaten bis hin zu exotischen Mangos landeten in den rund 18 Kilo schweren Kisten.