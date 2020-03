Botschafter: „Impfstoff in den USA bald im Test“

Wie weit ist man in den USA mit der Forschung zum Coronavirus?

Hier ist ein Impfstoff gegen das Coronavirus schon in ein paar Wochen in Erprobung, sodass wir hoffen können, dass die medizinischen Tests zur Behandlung, Heilung oder Verhütung führen. Die besten Leute in der EU und in den USA fühlen sich verpflichtet, zu erforschen, wie diese Pandemie passieren konnte, und wie man verhindert, dass so etwas wieder passiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir Lösungen finden werden, so wie wir es schon in der Vergangenheit oft getan haben.