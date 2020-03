Grenzkontrollen zu Schweiz noch in der Nacht

Die Grenzkontrollen von Vorarlberg in die Schweiz beginnen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 0 Uhr. In einem ersten Schritt würden die Kontrollen „in mobiler und sporadischer Form“ durchgeführt, erklärte Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitagabend. Die Ausgestaltung der Grenzkontrollen im Detail sei in Ausarbeitung, so Gantner.