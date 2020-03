Quarantäne: „Wir werden da gut durchkommen!“

„Ich musste schon zweimal schlucken“

Während in St. Anton nach der Verkündung der Quarantäne ein Krisenstab tagte, herrschte in den Gemeinden See und Kappl, die mit Ischgl und Galtür im Paznaun in Isolation sind, relative Gelassenheit. „Das wird sicher gut sein“, sagte Anton Mallaun, Bürgermeister von See. Helmut Ladner, Bürgermeister von Kappl, meinte, dass man die Situation „schon bewerkstelligen“ werde. Die überwiegende Mehrheit habe sicher Verständnis, betonten die beiden unisono. „Die Gemeinde See wird auf jeden Fall gut durch diese Zeit kommen“, meint Mallaun. Sein Kollege Ladner gab freilich zu: „Ich musste schon zweimal schlucken, bis ich das registriert habe.“ Er kritisierte, dass die Gemeinden im Vorfeld keine Information erhalten hätten, und wusste nicht, ob die Abschottung auch häusliche Quarantäne bedeute. Diese Maßnahme gilt jedoch nur für Personen, die Krankheitssymptome aufweisen.