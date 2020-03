Nervenkitzel - 17-Jähriger legte vier Brände

Die Angst vor einem Feuerteufel ging Mitte Jänner in Ennsdorf an der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich um. Die Brandserie hatte am Abend des 19. Jänner begonnen: Zunächst mit einem Mistkübel am Bahnhof, später stand ein Container in Flammen und schließlich eine Holzhalle am Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs. Sogar der Zugverkehr auf der Westbahnstrecke musste wegen des Brandstifters teilweise eingestellt werden, weil bei dem Brand ein Oberleitungsmast auf die Bahngleise gestürzt war. Einen Tag später wurde dann auch noch ein Holzhaufen beim Donauradweg angezündet.