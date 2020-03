15 bestätigte Coronavirus-Fälle bei der Bundeswehr

Unteroffizier in Horn isoliert

Beim Bundesheer gibt es bisher einen Coronavirus-Verdacht, wie Sprecher Michael Bauer am Freitag sagte. Ein Unteroffizier der Garde wurde in der Kaserne Horn isoliert, alle 223 Soldaten bleiben im Gebäude. Das Ergebnis des Tests beim Soldaten war am Freitagvormittag noch ausständig.