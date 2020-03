Stadt Salzburg sperrt alle Freizeiteinrichtungen

Die Stadt Salzburg hat am Freitag mit einem Bündel an Einschränkungen auf die steigenden Fallzahlen an Corona-Erkrankungen reagiert. Alle Freizeiteinrichtung wie die Eisarena, die Sporthallen, die Bäder und das Kurhaus werden ab sofort geschlossen. Auch die Stadtbibliothek setzt mit morgen, Samstag, den Betrieb aus. Ebenso werden die Stadtgalerien und das Stadtarchiv für Besucher gesperrt.