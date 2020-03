Neuer Anlauf für Lokalbahn bis nach Eggelsberg

60 Millionen Euro

An dem Vorhaben haben sich viele Politiker die Zähne ausgebissen. Die zwölf Kilometer lange Strecke soll bis zu 60 Millionen € kosten. Hauptproblem sind der moorige Untergrund und zum Teil extreme Steigungen. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) will das Projekt dennoch auf Schiene bringen. Mit Salzburg wurde eine Suche nach Trassen vereinbart. „Ökologisch ist das Gebiet sehr sensibel. Mittelfristig brauchen wir die Erweiterung, auch im Hinblick auf das ABB-Forschungszentrum in Eggelsberg“, so Steinkellner.