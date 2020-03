So stylt man den Kardashian-Latex-Look

Übrigens: Wem der Look von Kim und Kourtney doch zu wild ist, der darf sich auf den Herbst freuen. Saint Laurent zeigte in seinen Schauen für die kommende Wintersaison nämlich, dass Latex auch recht brav kann - etwa als Hose in Kombination mit klassischen Blusen und Longblazern oder als Rock zur Rüschenbluse.