Leonardo DiCaprios Freundin sexy im Bikini für H&M

Am Strand macht man heuer laut H&M vor allem in Häkelbikinis sowie in Bandeauschnitten und Triangel-Oberteilen sowie mit Schnürdetails eine gute Figur. Abgerundet wird der Beach-Look mit klobigen Schmuck in Gold, der an Strandgut erinnert. Hüte und Taschen aus Bast sorgen zudem für das gewisse Etwas.