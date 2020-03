16-Jähriger bei Alko-Fahrt auf Anhänger verletzt

Helfer war ebenfalls betrunken

Daraufhin rief der 20-Jährige einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land an und ersuchte diesen ihn an der Unfallstelle zu unterstützen. Der 19-Jährige, der ebenfalls alkoholisiert war, fuhr mit seinem Pkw zur Unfallstelle. In weitere Folge überließ er dem alkoholisierten 20-jährigen Mitfahrer des Unfallfahrzeuges seinen Pkw und der 20-Jährige fuhr zur Wohnadresse des 19-Jährigen. Der 19-Jährige selbst lief noch vor Eintreffen der Polizei über die Felder nach Hause. Der 16-Jährige wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels - Grieskirchen eingeliefert.



Nach Leugnen geständig

Die Beamten fuhren ebenfalls zur Wohnadresse des 19-Jährigen und trafen dort diesen und den 20-Jährigen an. Nach anfänglichem Leugnen gestand der 19-Jährige ein, den 20-Jährigen an der Unfallstelle aufgesucht und unterstützt zu haben. Weiters gestand er auch ein, dem 20-Jährigen seinen Pkw zur Verfügung gestellt zu haben. Der Alkotest bei der 19-Jährigen ergab 1,24 Promille, der beim 20-Jährigen ergab 1,02 Promille.