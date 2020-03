Hamilton übt Kritik an F1: „Geld regiert die Welt“

Das Coronavirus hat auch die Formel 1 vor ihrem geplanten Saisonauftakt in Australien erfasst. Trotz mehrerer Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne sehen die Verantwortlichen die Zeit für Anpassungen noch nicht gekommen. Lewis Hamilton geht diese Gleichgültigkeit zu weit. Der Weltmeister übte harsche Kritik. „Ich bin sehr überrascht, dass wir hier sind“, sagte Hamilton am Donnerstag. „Ich denke, es ist großartig, dass wir Rennen haben können. Aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen.“