Das sind die besten Handyhalterungen im Test

Eine Handyhalterung ist vor allem dann von Vorteil, wenn Sie sich um mehrere Dinge gleichzeitig kümmern müssen und das Smartphone nicht aktiv in der Hand halten können. Das ist zum Beispiel beim Autofahren der Fall. Hier ist es hilfreich, das Smartphone mit einer Halterung am Armaturenbrett zu befestigen, um weiterhin Dienste, wie zum Beispiel ein Navigationssystem, nutzen zu können. In einer Halterung ist das Smartphone bestens vorm Runterfallen geschützt.