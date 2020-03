The Boomtown Rats: Endlich wieder Wut gerochen

Musikalisch sind die Ratten auf “Citizens Of Boomtown“ unheimlich bunt unterwegs. Pop, Rock, Punk, New Wave und ganz zum Schluss sogar ein waschechter Discosound - Grenzen hat sich das Quintett eindeutig nicht auferlegt. “Unsere Single ,Trash Glam, Baby‘ sollte so klingen, wie wenn sich die New York Dolls mit frühen Roxy Music und Mott, The Hoople paaren. ,Sweet Thing‘ erinnert wiederum an uns in jungen Jahren, weil wir die Energie von früher in uns entdeckt haben. Und der Disco-Titeltrack am Ende war notwendig, um zu sagen: die Ratten sind wieder da und beißen sich an euch fest.“ Im Studio hatte die Band laut Geldof sogar mehr Spaß als früher. Auch wenn die Mischung zu Beginn noch eher unsicher war. “Es ging um Ambition und Angst. Wenn du aber ambitioniert bist, bekämpfst du deine Angst so lange, bis du sie verlierst.“