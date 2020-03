„Froh, dass Regierung meine Vorschläge umsetzt“

Dass Großveranstaltungen im Kultur- und Sportbereich nun abgesagt werden, sieht Rendi-Wagner positiv: „Dort kann das Virus sehr leicht zirkulieren.“ Ob die Schließung von Schulen notwendig sein wird, sei nicht so leicht abzuschätzen: „Kinder sind eine eigene Gruppe. Sie können das Virus in sich tragen, keine Symptome zeigen, aber es trotzdem weitergeben. Wenn die Kinder bei Schulschließungen zu Hause bleiben, bleiben sie aber in vielen Fällen wieder bei den Großeltern - und die gehören ja nun einmal zur Risikogruppe.“ Sinnvoller sei es, Stichproben unter Schülern zu nehmen und so Kinder auszumachen, die das Virus in sich tragen.