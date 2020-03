Vandalismus und Drogen: „Stadtwache“ verstärkt

Im direkten Umfeld wird es auch zu einer Änderung kommen: Die Rosenarcade, das Einkaufszentrum am Hauptplatz, wird künftig außerhalb der Öffnungszeiten zugesperrt. Bisher hatte die Stadt das per Grundbuch gesicherte Durchgangsrecht - auf dieses wird nun verzichtet. Zumindest so lange, bis die Situation in der Innenstadt sich wieder gebessert hat. In der Zeit von 6 bis 24 Uhr kann das private Sicherheitspersonal nun auch Personen aus dem Einkaufscenter verweisen.