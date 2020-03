LASK, aufgepasst! ER lässt selbst Pep verstummen

Wiedersehen mit dem LASK

Der 25-jährige Fernandes, der im Herbst mit Sporting Lissabon in der EL-Gruppenphase bereits auf den LASK getroffen war, war am 29. Jänner für 55 Millionen Euro zu United gewechselt. Durch Bonuszahlungen könnte der Transfer letztlich bis zu 80 Millionen wert sein. Das Geld scheint gut angelegt zu sein. Seit der Ankunft des 19-fachen portugiesischen Teamspielers zeigt die Formkurve der „Red Devils“ konstant nach oben. Mit Fernandes gab es in acht Pflichtspielen fünf Siege und drei Remis bei nur zwei Gegentoren. Dass United fast die ganze Saison schon auf seinen Rekordtransfer Paul Pogba verzichten muss, fällt angesichts dessen fast nicht mehr auf.