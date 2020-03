Formel 1 will Quarantänestellen einrichten

Die Formel 1 veranstaltet am 15. März in Melbourne ihren Auftakt-Grand-Prix. Das Wochenende soll trotz der Krise durch das Coronavirus wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Der für den 19. April geplante Grand Prix von China wurde schon verschoben. Die Formel 1 steht nach eigenen Angaben in „konstantem Austausch“ mit den Gesundheitsbehörden und versucht, „angemessene Schritte“ zu unternehmen, um „Risiken zu minimieren“.