Corona: Schulen in Italien wohl bis 3. April zu

Bereits 333 Todesopfer im ganzen Land

Am Montagabend stieg die Zahl der Corona-Infizierten in ganz Italien auf 5469 an. Innerhalb eines Tages starben 76 Menschen im ganzen Land an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 333. Insgesamt 440 Personen liegen in der Lombardei auf der Intensivstation, das sind 41 mehr als am Sonntag.