Corona-Alarm legt Bank in Gunskirchen lahm

„Wir bitten Sie, soweit möglich, sämtliche Bankgeschäfte mit Online-Banking zu erledigen“ – Corona ist in Wels Land angekommen und sorgt dort auch gleich für mächtig Unruhe. Zwei Mitarbeiter der Raiffeisenbank in Gunskirchen waren Teil der „Virus-Busreise“ nach Südtirol, gingen danach wie gewohnt zur Arbeit. Am Wochenende dann der positive Corona-Test – jetzt stehen die Bankgeschäfte in der Gemeinde vorerst still. 16 Mitarbeiter der Filiale befinden sich vorsichtshalber in häuslicher Quarantäne und hoffen, dass sie das Mitbringsel aus Südtirol verschont. „Die Männer haben nicht am Schalter gearbeitet, die vorübergehende Schließung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so ein Konzernsprecher.