Teiltauglichkeit soll Helferzahl wieder erhöhen

„Die Teiltauglichkeit ist eine wichtige Maßnahme, um dieser Entwicklung - sowohl für den Grundwehrdienst, aber auch für den Zivildienst - entgegenzuwirken“, sagte Köstinger in einer Aussendung. Besprechen will die Regierung die entsprechenden Pläne bei einem „Zivildienst-Gipfel“ am Dienstag.