Heer 2021: Weniger Geld, aber mehr Taugliche

An der prekären finanziellen Lage des Bundesheeres dürfte sich so schnell nichts ändern: Heuer bekommt dieses zwar mehr Geld, aber schon ab dem nächsten Jahr geht es laut Budgetzahlen wieder bergab. Erhöhen will die türkis-grüne Regierung hingegen die Anzahl tauglicher Männer fürs Heer - ein Antrag zur Einführung der „Teiltauglichkeit“ wird kommende Woche beschlossen.