Mayer: „Krise? Ich persönliche spüre nichts davon“

Einfach eine Augenweide, wie Mayer blitzsauber in der Abfahrt Österreichs ersten Kvitfjell-Sieg seit 2015 holte. Sein neunter Weltcup-Triumph,der vierte (!) mit der eigentlichen „Unglücksnummer“ 13. Mit der er schon zweimal in Kitzbühel (Super-G 2017, Abfahrt 2020) und einmal in Lake Louise (Super-G 2019) gewonnen hatte. „Training ist Training. Das Rennen zählt“, freute sich der 29-Jährige, der Hausherr und Trainingsdominator Kilde auf Rang zwei verwies.