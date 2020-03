Super-G-Absage! Historisches Kugel-Debakel für ÖSV

ÖSV-Pleite im Nationencup

Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Superstar Marcel Hirscher geht damit dem ÖSV nicht nur der Nationencup nach 30 Siegen in Folge verloren, die Schweiz wird sich diesen Prestigeerfolg sichern. Erstmals nach 25 Jahren wird es auch keine einzige Kristallkugel geben. Seit 2012 gewann Marcel Hirscher achtmal den Gesamtweltcup sowie je sechs Mal die Riesentorlauf- und Slalomwertung. Einzige weitere österreichische Sieger in dieser Zeitspanne waren 2012 im Slalom Marlies Schild (nun Raich) und in der Abfahrt Klaus Kröll, 2014 und 2015 jeweils in der Gesamtwertung und dem Riesentorlauf Anna Fenninger (nun Veith), 2016 im Riesentorlauf Eva-Maria Brem und 2019 in der Abfahrt Nicole Schmidhofer.