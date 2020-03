Für dieses Kung-Fu-Foul sieht Pentz nur Gelb

Es war in Minute 18: Austria-Torhüter Patrick Pentz eilt aus seinem Kasten, raus aus dem Strafraum - und mit voller Kraft voraus in Richtung Gegner. Mit gestreckten Bein springt der Veilchen-Keeper St. Pöltens Kwang-Ryong Pak in die Parade. Ja, Pentz hat zuerst den Ball gespielt, aber dann eben auch den Nordkoreaner am Oberkörper getroffen.