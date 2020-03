Skidieb festgenommen - Schaden mehr als 30.000 €

Der beschuldigte Tscheche hatte sich in einem Hotel in Seefeld eingemietet. In seinem Zimmer wurden gestohlene Alpin- und LangIaufskier sichergestellt, die der Mann während seines Aufenthaltes in Tirol gestohlen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete seine Festnahme an. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die Polizei geht von einem noch größeren Schaden aus.