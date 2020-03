Herzog und Ruttensteiner: Quarantäne in Israel!

Willi Ruttensteiner steht in Israel wegen des Coronavirus in Quarantäne. Das bestätigte der Sportdirektor des israelischen Fußball-Verbandes am Donnerstagvormittag. Der Oberösterreicher darf sein Apartment in Herzliya unweit von Tel Aviv erst am kommenden Mittwoch verlassen, weil er aufgrund seiner Tätigkeit als Technischer UEFA-Beobachter am 27. Februar aus Frankreich nach Israel kam. Auch Teamchef Andreas Herzog wird um eine Quarantäne nicht herumkommen, der Verband versucht jedoch, sie zu verkürzen.