Tiroler Soldat hortete knapp 2000 Kinderpornos

„Wenn sich jemand an meiner neunjährigen Nichte vergehen würde, würde ich denjenigen umbringen“, meinte der Unterländer am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht. Dass aber er als Konsument von Kinderpornos auch maßgeblichen Anteil an dem unfassbaren Leid hat, das hinter den Aufnahmen steckt, blendete der 25-Jährige offensichtlich aus.