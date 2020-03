Betrunkener hustete und schrie: „Habe Corona!“

27 Fälle in Österreich

Für richtige Verdachtsfälle sind das Rotes Kreuz und der Samariterbund mit insgesamt vier Teams in Niederösterreich unterwegs, um zu Hause auf Covid-19 zu testen. Das erspart der Rettung den aufwendigen Transport der potenziellen Patienten in das Krankenhaus. Die Zahl der bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Österreich steigt indes weiter: Mit Stand Mittwoch, 9 Uhr, waren es 27.