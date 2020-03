Coronavirus: 10 Mio. € für Betriebe bereitgestellt

„Produktionen in sensiblen Bereichen wohl wieder ansiedeln“

Mittel- und langfristig werde es auch die gesamte EU betreffen, „zentrale Schlüsselproduktionen in sensiblen Bereichen“, wie etwa der Medikamentenproduktion, aufgrund ökonomischer Überlegungen verstärkt in Europa oder in Österreich zu halten oder derartige Betriebe wieder anzusiedeln, so Kogler. Ein Großteil der Medikamentenproduktion finde derzeit teilweise oder gänzlich in China statt. „Es ist einfach von strategischem Interesse, dass in gewissen Bereichen in Österreich und in Europa Produktionskapazitäten erhalten bleiben“, so Kurz.