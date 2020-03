Ex-Mitarbeiter nahm in Einkaufszentrum 30 Geiseln

Nahe der philippinischen Hauptstadt Manila hat am Montag ein ehemaliger Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum um sich geschossen und etwa 30 Menschen als Geiseln genommen. Hunderte Besucher und Angestellte wurden in Sicherheit gebracht. Zuvor waren aus dem zweiten Stockwerk Schüsse zu hören gewesen. Eine Person wurde verletzt in ein Spital gebracht.