Österreichische Radprofis dürfen Emirate verlassen

Die vier österreichischen Radprofis, die nach dem Abbruch der UAE-Rundfahrt mit dem gesamten Tross in einem Hotel in Abu Dhabi wegen dreier Coronavirus-Verdachtsfälle isoliert waren, sind am Sonntag in die Heimat zurückgekehrt. „Alle wurden negativ getestet, wir durften nach 48 Stunden die Heimreise antreten“, sagte der Kärntner Marco Haller (Team Bahrain).