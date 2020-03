Foco-Freundin: „Tibor ist mein Lebensmensch“

Flucht wurde jahrelang geplant

Wann, wie wurde sie geplant? „Tibor war das Gehirn.“ Er ordnete „Trudy“ an, mit einer Arztgattin aus Oberösterreich - ebenfalls ein „Fan“ von ihm - in Verbindung zu treten. Die beiden Frauen kundschafteten in der Folge die Gegebenheiten an der Uni Linz, wo Foco Jus studierte, aus: „Und wir suchten einsame Pfade, über die er von dort aus an die Grenze gelangen sollte. Wir schossen an Weggabelungen Bilder; ich brachte sie ihm in die Haft.“