Matchbälle abgewehrt: Djokovic-Serie geht weiter

Tennis-Superstar Novak Djokovic bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai wurde es für den Weltranglisten-Ersten aber eng. Der 32-jährige Serbe setzte sich gegen den Franzosen Gael Monfils erst nach Abwehr von drei Matchbällen 2:6, 7:6(8), 6:1 durch und feierte seinen 17. Sieg in Folge. Im Finale trifft Djokovic am Samstag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.