„Müssen lernen, schneller zu denken als das Virus“

Es sind turbulente Tage für Rudolf Anschober. Die Zahl der Corona-Fälle in Österreich wächst, und die Verunsicherung in der Bevölkerung nimmt weiter zu. Im großen Interview mit krone.tv ist der Gesundheitsminister um Beruhigung bemüht, sagt jedoch offen und ehrlich: „Die Zahl der Infektionsfälle in Österreich wird weiter zunehmen.“ Man müsse „lernen, schneller zu denken, als das Virus sich ausbreitet", so Anschober.