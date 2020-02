Haus in Flammen: Papagei rettet Familie das Leben

Barbara, ihr Ehemann Larry und ihre sechsjährige Enkeltochter hatten bereits geschlafen, als in ihrem Haus in Lebanon östlich von Nashville ein Brand ausgebrochen war. Nur „Louie“ wurde von dem Rauch wach und fing an zu kreischen. Er krächzte immer wieder „Fire“, ein Wort, von dem Klein gar nicht wusste, dass es ihr treuer Vogel überhaupt kannte.