Schuldig! Weinstein wegen Vergewaltigung in Haft

Das Strafmaß soll am 11. März verkündet werden. Richter James Burke ordnete eine Inhaftierung Weinsteins bis zu diesem Termin an. Er lehnte einen Antrag der Verteidigung ab, den einstigen Hollywood-Mogul wegen gesundheitlicher Probleme gegen Kaution auf freiem Fuß zu lassen. Weinstein soll aber in einer Krankenstation untergebracht werden. In zwei Anklagepunkten wegen wiederholter sexueller Angriffe wurde der 67-Jährige dagegen am Montag freigesprochen. Eine Verurteilung hätte hier eine lebenslange Haftstrafe für Weinstein nach sich ziehen können.