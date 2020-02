Mutter spricht offen über Thunbergs Depressionen

In einem neuen Buch schilderte Ernman die depressive Phase ihrer Tochter. „Sie hat nicht mehr die Energie, die Treppen hinaufzugehen, und ihre Punktezahl bei Depressionstests ist sehr hoch“, beschreibt die schwedische Opernsängerin die Situation von damals. Die Familie hätte sich große Sorgen gemacht, als Thunberg nur mehr winzige Portionen Reis, Avocado und Gnocchi zu sich genommen habe. Sie habe in nur zwei Monaten beinahe zehn Kilogramm Gewicht verloren und sei nur knapp einer Einweisung ins Spital entgangen. „Ihre Körpertemperatur ist niedrig, und ihr Puls und ihr Blutdruck weisen eindeutig auf Anzeichen von Unterernährung hin“, so Ernman. Sie sei „in eine Art Dunkelheit verschwunden“.