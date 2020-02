Gretas kleine Schwester startet als Sängerin durch

Beata Ernman - sie trägt den Nachnamen von Greta Thunbergs Mutter Malena Ernman - stand lang im Schatten ihrer Schwester, doch nun startet die 14-Jährige als Sängerin durch, wie die deutsche „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Quellen in Schweden berichtet. Gemeinsam mit Mama Malena wird sie im Herbst in einem Musical die Gesangslegende Edith Piaf in jungen Jahren spielen. Die Mutter tritt im selben Stück als ältere Version Piafs auf. Premiere ist am 19. September in Stockholm.