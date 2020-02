Virus-Angst: Das ist Kärntens Plan gegen Corona

Man beobachte die Lage sehr genau und sei mit den italienischen Behörden in enger Abstimmung, hieß es am Sonntag aus dem Innenministerium. Während Italien nach drei Todesfällen die betroffenen Orte abriegelt, wird in Österreich sogar die Schließung der Grenzen diskutiert. So könnten binnen kürzester Zeit Kontrollen hochgefahren werden, erklärt Franz Lang, Leiter des Bundeskriminalamtes. Davon sind wir aber noch ein Stück weit entfernt. „Aus derzeitiger Sicht ist die Lage stabil, es besteht kein Grund zur Panik“, so Innenminister Karl Nehammer.