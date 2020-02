Nehammer: Grenzschließung „sehr rasch umzusetzen“

Botschaft mit Österreichern in Italien in Kontakt

Österreicher in Italien können sich bei Problemen an die österreichischen Vertretungen im Land wenden. Im Hinblick auf die bestätigten Infektionsfälle und die ergriffenen Maßnahmen würden die Informationen des Außenministeriums „zu Reisen und Aufenthalt in Italien regelmäßig aktualisiert“, sagte der stv. Sprecher Johannes Strasser. Das Generalkonsulat Mailand sowie die Botschaft in Rom stünden mit den Auslandsösterreichern in in Kontakt.