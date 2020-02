Coronavirus: Dritter Todesfall in Norditalien

„Kein Grund zur Panik“

In Österreich beruhigt man: „Wir sind gut gerüstet in Österreich“, so Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntagvormittag anlässlich der Verbreitung des neuartigen Coronavirus. „Es gibt keinen Grund zur Panik.“ Mit den italienischen Behörden sei man in enger Abstimmung.