Gewerkschafterin hält WKO-Chef für „ahnungslos“

Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt

Doch auch andere Themen wurden in der Pressestunde aufs Tapet gebracht. Angesichts des Personalmangels im Tourismus stellte Mahrer ein Ungleichgewicht am heimischen Arbeitsmarkt fest. Es gebe in Wien zu viele Arbeitslose, während im Westen in den Skigebieten Arbeitskräfte fehlten. An der Bezahlung in der Tourismusbranche liegt es laut Mahrer nicht: Jeder wisse, dass die Betriebe über dem Kollektivvertrag bezahlen.