„Dann hast du keinen Platz in diesem Team“

Immerhin bestehe ein Team nicht nur aus den beiden Fahrern, unter einem Crash leiden auch all jene, die das gesamte Wochenende über am Auto und allem Drumherum gearbeitet haben. „Ich mache keinen Unterschied zwischen den beiden Fahrern und dem Rest des Teams, das handhabe ich seit meinem ersten Tag in der Formel so. Ich habe ihnen gesagt, dass es in diesem Team 2500 Superstars gibt – ob sie in der Werkstatt, in der Reinigung, in der Aerodynamik oder im Cockpit arbeiten. Ich werde niemanden anders behandeln als alle anderen“, so Wolffs Philosophie.