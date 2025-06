GAK-Fan kassiert nach Altach-Match Faustschläge

Da sich die Angeklagten reumütig zeigen und auch an den 18-jährigen Steirer bereits ein Teilschmerzengeld bezahlt haben, kommen beide vor Gericht mit einem blauen Auge davon. Richter Theo Rümmele spricht die Delinquenten wegen Körperverletzung schuldig, verhängt über den Erstangeklagten eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro und spricht dem Opfer weitere 200 Euro Teilschmerzengeld zu. Der Zweitangeklagte bekommt aufgrund seiner Vorstrafen eine bedingte Haft von vier Monaten aufgebrummt und 1440 Euro Geldstrafe. Auch er muss dem Opfer weitere 200 Euro an Teilschmerzengeld bezahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.