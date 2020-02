Pfleger gehen für 35-Stunden-Woche auf die Straße

Vor dem Pflegeheim SeneCura in Graz machten Beschäftigte des Pflege- und Sozialbereichs ihrem Ärger Mittwochvormittag Luft. Nachdem es auch in der vierten Verhandlungsrunde über die Kollektivverträge in der Sozialwirtschaft keine Einigung gab, kündigen Arbeitnehmervertreter weitere Proteste an. Gibt es bei der nächsten Verhandlung am 10. Februar keine Fortschritte, drohen Streiks.